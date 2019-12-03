К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку

14:06, 03 декабря 2019, ПАИ

К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку, сообщил глава администрации города Александр Братчиков в прямом эфире новой передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации.

Таким образом, в городе появится ещё одна площадка, где будет возможность прогуляться у праздничного дерева во время продолжительных январских выходных.

Ранее сообщалось, что центральную ёлку на Октябрьской площади в Пскове планируется установить к 18 декабря. К этому же сроку будет выполнено новогоднее световое оформление города. На украшение парков, площадей и улиц потратят 3 млн 904 тыс. 958 рублей.

Традиционно небольшая искусственная ель и светодиодная композиция с оленями и каретой будут установлены на территории Детского парка.