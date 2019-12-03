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Общество

Порядка 300 лифтов необходимо заменить в Пскове

На сегодняшний день в Пскове необходимо заменить порядка 300 лифтов. В ближайшее время за счёт средств фонда капремонта будут заменены лифты в 10-12 многоквартирных домах. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

Сити-менеджер подчеркнул, что лифт должен работать не более 25 лет, а после этого его необходимо заменить на новый. «Проблема лифтов очень острая. Лифты в многоквартирных домах можно менять только за счёт средств фонда капремонта», - пояснил Александр Братчиков и добавил, что не исключает возможность появления федеральной программы по замене лифтов, поскольку эта проблема общероссийская.

Глава администрации Пскова также сообщил, что в ближайшие год-два в рамках капремонта городские власти сосредоточатся на ремонте систем водоснабжения и крыш многоквартирных домов, поскольку поступает большое количество обращений по их протечкам.

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