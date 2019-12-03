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Общество

В псковской школе №23 отремонтируют забор и поменяют окна

В Пскове в школе №23, расположенной на улице Розы Люксембург, появятся новые окна, также будет отремонтирован забор. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Братчикова, средства на эти нужды для школы уже выделены из городского бюджета. Он подчеркнул, когда школа огорожена, безопаснее находится на ее территории.

«Средства будут выделятся по принципу рейтинга — насколько эффективно они будут использоваться школой», - добавил Александр Братчиков.

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