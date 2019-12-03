На 53% выросли налоговые отчисления Великолукского агрохолдинга в консолидированный бюджет Псковской области

14:34, 03 декабря 2019, ПАИ

По состоянию на 1 декабря текущего года совокупные налоговые отчисления Великолукского агрохолдинга в консолидированный бюджет Псковской области составили более 1,345 млрд рублей и превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 53%. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, общая сумма всех отчислений за отчетный период превысила 2,678 млрд рублей.

Налоговые отчисления вносят существенный вклад в социально-экономическую сферу Псковской области и способствуют развитию региона. Увеличение налоговых отчислений как в местный, так и федеральные бюджеты связано с развитием производственных активов предприятия.

Руководство Великолукского агрохолдинга убеждено, что наращивание объёмов производства предприятия создает не только новые рабочие места в сельской местности, но обеспечивает сотрудникам достойный уровень зарплаты и комфортные условия труда.