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Общество

На 53% выросли налоговые отчисления Великолукского агрохолдинга в консолидированный бюджет Псковской области

По состоянию на 1 декабря текущего года совокупные налоговые отчисления Великолукского агрохолдинга в консолидированный бюджет Псковской области составили более 1,345 млрд рублей и превысили показатель аналогичного периода прошлого года на 53%. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии, общая сумма всех отчислений за отчетный период превысила 2,678 млрд рублей.

Налоговые отчисления вносят существенный вклад в социально-экономическую сферу Псковской области и способствуют развитию региона. Увеличение налоговых отчислений как в местный, так и федеральные бюджеты связано с развитием производственных активов предприятия.

Руководство Великолукского агрохолдинга убеждено, что наращивание объёмов производства предприятия создает не только новые рабочие места в сельской местности, но обеспечивает сотрудникам достойный уровень зарплаты и комфортные условия труда.

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