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Общество

Карантин по картофельной нематоде сняли в шести районах Псковской области

В октябре – ноябре текущего года в 167 личных подсобных хозяйствах Псковской области упразднены карантинные фитосанитарные зоны, установленные по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis - Woll). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Инспекторы обследовали 30 гектаров земельных участков в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Псковском, Пушкиногорском и Пыталовском районах. Специалисты выявили ликвидацию очагов золотистой картофельной нематоды – карантинного объекта, входящего в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации.

Территориальное Управление Россельхознадзора карантинные фитосанитарные зоны упразднило, карантинный фитосанитарный режим отменен.

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