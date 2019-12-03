Карантин по картофельной нематоде сняли в шести районах Псковской области

18:16, 03 декабря 2019, ПАИ

В октябре – ноябре текущего года в 167 личных подсобных хозяйствах Псковской области упразднены карантинные фитосанитарные зоны, установленные по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis - Woll). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Инспекторы обследовали 30 гектаров земельных участков в Бежаницком, Великолукском, Куньинском, Псковском, Пушкиногорском и Пыталовском районах. Специалисты выявили ликвидацию очагов золотистой картофельной нематоды – карантинного объекта, входящего в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации.

Территориальное Управление Россельхознадзора карантинные фитосанитарные зоны упразднило, карантинный фитосанитарный режим отменен.