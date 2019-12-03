Две тонны белорусской фасоли задержали на границе в Псковской области

16:37, 03 декабря 2019, ПАИ

В Невельском районе в деревне Лобок на российско-белорусском участке государственной границы России сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз двух тонн белорусской фасоли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз следовал на автомобиле из Белоруссии в Санкт-Петербург без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Кроме того, на российско-латвийской границе на фитосанитарном контрольном посте Бурачки в Себежском районе сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 380 килограммов немецкой пшеничной и ржаной муки, которая следовала из Литвы в Казахстан. Инспекторы установили, что фитосанитарный сертификат, который выдала национальная организация по карантину и защите растений Германии, недействителен, так как был оформлен уже после фактического убытия груза с территории государства. Также фактический номер прицепа транспорта не соответствовал номеру, указанному в фитосанитарном сертификате.

Ввоз двух тонн фасоли и 380 килограммов муки на территорию России был запрещен, сотрудники Россельхознадзора составили акты о возврате грузов на сопредельные территории.