Эксперт: электронные сигареты растворяют мембраны легких и мозга

14:58, 03 декабря 2019, ПАИ

Электронные сигареты растворяют мембраны и клетки легких, мозга и сердца. Такое мнение высказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, пишет ТАСС.

По его словам, электронные сигареты наносят такой же вред организму, как и другие табачные изделия. Кроме того, многоатомные спирты и растворители убивают клетки и мембраны, что приводит к тяжелым заболеваниям. «Если основное пагубное воздействие обычных сигарет идет от смол и продуктов сгорания, то здесь - от растворителей. Это очень серьезный вред здоровью, такой крадущийся, поскольку растворяются не только мембраны и клетки легких, но еще и головного мозга, и сердца», - добавил Евгений Брюн.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, а также сенаторы Эдуард Исаков и Лариса Тюрина внесли законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в том числе о запрете их употребления в общественных местах и запрете продавать их несовершеннолетним. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 3 декабря.