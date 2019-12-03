Восемь вьетнамцев пытались незаконно пересечь границу в Пыталовском районе

16:34, 03 декабря 2019, ПАИ

В Пыталовском районе 8 граждан Вьетнама пытались незаконно пересечь государственную границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

29 августа этого года около 20:00 иностранцы без документов пешком направились в сторону Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики и возле урочища Горки незаконно пересекли ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации и надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору).

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев, несовершеннолетнему иностранному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.