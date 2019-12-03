0
17:19
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
17:04
Мы пойдём другим путём: Методичку для застройщиков и проектировщиков разработали в Псковской области
16:14
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
15:15
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
14:06
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
13:41
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
13:19
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
Еще новости
Общество

Александр Братчиков поддерживает возвращение велопроката в Финский парк Пскова

Глава администрации Пскова Александр Братчиков считает правильным вернуть в Финский парк велопрокат, но только после того, как будет изменен статус участка, на котором он будет размещен. Об этом он заявил в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

Велопрокат в Финском парке появился весной 2018 года, однако спустя год выяснилось, что предприниматели, предоставляющие эту услугу, нарушают законодательство. Они обратились за разъяснением на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава администрации Пскова уже тогда пояснил предпринимателям, организовавшим прокат, что его размещение сегодня является незаконным, так как в марте текущего года вышло новое постановление администрации Псковской области «О порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, на территории Псковской области».

Однако в эфире передачи «Лицом к городу» сити-менеджер заявил, что выступает за то, чтобы вернуть велопрокат в Финский парк. По его словам, для этого необходимо изменить статус данного земельного участка, чтобы создать соответствующую инфраструктуру парка. Александр Братчиков заметил, что этот вопрос он уже обсуждал с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
03 декабря 2019
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
03 декабря 2019
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
03 декабря 2019
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
03 декабря 2019
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
03 декабря 2019
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
03 декабря 2019
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове

Идет загрузка...