Александр Братчиков поддерживает возвращение велопроката в Финский парк Пскова

16:27, 03 декабря 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков считает правильным вернуть в Финский парк велопрокат, но только после того, как будет изменен статус участка, на котором он будет размещен. Об этом он заявил в прямом эфире передачи «Лицом к городу» на сайте Псковского агентства информации 3 декабря.

Велопрокат в Финском парке появился весной 2018 года, однако спустя год выяснилось, что предприниматели, предоставляющие эту услугу, нарушают законодательство. Они обратились за разъяснением на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Глава администрации Пскова уже тогда пояснил предпринимателям, организовавшим прокат, что его размещение сегодня является незаконным, так как в марте текущего года вышло новое постановление администрации Псковской области «О порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, на территории Псковской области».

Однако в эфире передачи «Лицом к городу» сити-менеджер заявил, что выступает за то, чтобы вернуть велопрокат в Финский парк. По его словам, для этого необходимо изменить статус данного земельного участка, чтобы создать соответствующую инфраструктуру парка. Александр Братчиков заметил, что этот вопрос он уже обсуждал с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.