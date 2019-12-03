0
17:19
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
17:04
Мы пойдём другим путём: Методичку для застройщиков и проектировщиков разработали в Псковской области
16:14
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
15:15
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
14:06
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
13:41
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
13:19
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
Еще новости
Общество

«Ласточку» в Псковской области могут продлить до Острова

Рассматривается вопрос о продлении скоростного поездка «Ласточка» до города Острова Псковской области. Об этом сообщил Псковскому агентству информации председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Вопрос о поезде до Острова рассматривался на совещании под председательством первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги Сергея Дорофеевского 29 ноября в Санкт-Петербурге.

«На совещании было отмечено о возможности продления скоростного поезда «Ласточка» до города Острова только в будние дни. Однако, учитывая потребности жителей Псковской области, а именно жителей Пыталовского района, целесообразнее восстановление пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через город Остров», — говорится в сообщении комитета дорожного хозяйства сайте губернатор60.рф..

6 сентября на совещании с участием председателя комитета Бориса Елкина и генерального директора АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталия Григорьева была достигнута договоренность о возможности запуска пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через Остров в 2020 году. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
03 декабря 2019
Оказать содействие археологам в работах на улице Леона Поземского в Пскове поручил губернатор
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
03 декабря 2019
Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
03 декабря 2019
Глава администрации города: Пскову нужен еще один мост
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
03 декабря 2019
К Новому году в Финском парке Пскова поставят искусственную ёлку
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
03 декабря 2019
Глава администрации Пскова назвал улицы, которые отремонтируют в 2020 году
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
03 декабря 2019
Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 декабря 2019
«Лицом к городу»: Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире отвечает на вопросы (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове
03 декабря 2019
Гостиница открылась на железнодорожном вокзале в Пскове

Идет загрузка...