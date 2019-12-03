«Ласточку» в Псковской области могут продлить до Острова

15:57, 03 декабря 2019, ПАИ

Рассматривается вопрос о продлении скоростного поездка «Ласточка» до города Острова Псковской области. Об этом сообщил Псковскому агентству информации председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Вопрос о поезде до Острова рассматривался на совещании под председательством первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги Сергея Дорофеевского 29 ноября в Санкт-Петербурге.

«На совещании было отмечено о возможности продления скоростного поезда «Ласточка» до города Острова только в будние дни. Однако, учитывая потребности жителей Псковской области, а именно жителей Пыталовского района, целесообразнее восстановление пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через город Остров», — говорится в сообщении комитета дорожного хозяйства сайте губернатор60.рф..

6 сентября на совещании с участием председателя комитета Бориса Елкина и генерального директора АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Виталия Григорьева была достигнута договоренность о возможности запуска пригородного железнодорожного сообщения «Псков - Пыталово - Скангали» через Остров в 2020 году.