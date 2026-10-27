Гендиректор «Экогрупп» назвал вывоз отходов с островов в Псковском районе самой сложной задачей

21:28, 27 октября 2026, ПАИ

Вывоз отходов с островов Псковского района является наиболее сложной задачей с точки зрения логистики. Об этом рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

По словам руководителя компании, выделить какой-то один самый сложный муниципалитет нельзя, так как ситуации везде примерно одинаковые. В каждом районе есть удалённые населённые пункты, куда ведут гравийные дороги. Весной и осенью после дождей их размывает, но вывоз мусора всё равно продолжается.

Самыми сложными локациями Денис Кузнецов назвал острова в Псковском районе. В прошлом году отходы оттуда вывозили с помощью одной большой железной баржи, забирая за раз порядка 15–20 кубов. В этом году компания заключила договор об аренде катера, что позволило сделать процесс системным.

«Еженедельно по вторникам мы вывозим мусор с островов», – отметил Денис Кузнецов.

При этом он указал на предстоящие трудности, связанные с наступлением межсезонья.

«Сейчас мы понимаем, что у нас скоро наступит межсезонье. Мы не понимаем, как будем двигаться по незамёрзшей открытой воде. Навигация рано или поздно закроется, и мы пока не понимаем, как будем делать это по льду. Но вопрос будет решён», – заявил гендиректор «Экогрупп».