Научная смена для школьников проходит в ПсковГУ

21:34, 27 октября 2026, ПАИ

На базе лицея Псковского государственного университета открылась осенняя тематическая смена «Нам с наукой по пути». Её участниками стали 60 учащихся 7–9-х классов из школ Пскова и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В течение пяти дней ребята будут изучать математику, физику, информатику, химию, биологию, астрономию и географию. Главная цель проекта заключается в популяризации науки и помощи школьникам в выборе будущей профессии. Занятия проводят преподаватели университета и партнёры проекта.

Программа смены включает не только лекции, но и практические занятия. Уже прошли лекция об астрономии и знакомство с профессией инженера. Впереди у отрядов тематические занятия и практика, исследовательские задания и защита итоговых проектов. По завершении смены все участники получат сертификаты.

«Раннее погружение в науку – это инвестиции в своё будущее», – отметила заведующая кафедрой математики и теории игр ПсковГУ Татьяна Гаваза.

Также смена стала первой педагогической практикой для студентов-волонтёров, которые обучаются профессиям учителей математики, физики и информатики. Они помогали в организации форума, общались со школьниками и направляли их, отметили организаторы.