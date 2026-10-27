Михаил Ведерников провёл встречу с главными редакторами районных газет

20:57, 27 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл традиционную встречу с главными редакторами районных газет. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

«За чашкой чая обсудили актуальные вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов и региона в целом», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников привёл основные цифры 2026 года. СМИ медиахолдинга Псковской области уже опубликовали 85 тысяч материалов, 74 % из них – в пабликах районных газет. Рост аудитории в соцсети «ВКонтакте» составил 7 %. Общее число просмотров во всех СМИ холдинга достигло 353 миллиона, из них 63 % приходятся на районные паблики.

Муниципальные редакции реализовали семь крупных проектов. Самыми читаемыми из них стали «Держим кулачки за наших» о поддержке инициатив ТОС, «Спасибо за труд» и проект ко Дню матери «Я и мама».

«Районные издания остаются главным источником доверия для жителей. Важно не останавливаться и продолжать развивать проекты, которые объединяют людей и показывают реальные истории», – подчеркнул Михаил Ведерников.