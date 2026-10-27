Монумент в память о погибших воинах обновят в гдовской деревне Колоколово

21:43, 27 октября 2026, ПАИ

Монумент в память о погибших воинах в деревне Колоколово в Гдовском округе и территорию вокруг него приводят в порядок, пишет районная газета «Гдовская заря».

Главная задача на текущем этапе – заменить пришедшую в негодность пешеходную дорожку.

Специалисты уже завершили подготовительный этап: провели разметку, установили опалубку и уложили армирующий каркас. Накануне была проведена заливка бетоном.

Как только покрытие наберёт прочность, строители приступят к основной части работ – благоустройству самого монумента.