«Оглавление»: Денис Кузнецов – о работе регоператора, тарифах и мусороперегрузочной станции

21:38, 27 октября 2026, ПАИ

Генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 27 октября. Главной темой разговора стала работа регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области.

Главное из эфира:

– Денис Кузнецов руководит компанией «Экогрупп» – региональным оператором по обращению с ТКО – почти два года: сначала – как исполняющий обязанности, а с весны – как генеральный директор. Главными задачами были восстановление доверия жителей, налаживание взаимодействия с подрядчиками и полигонами и формирование единой команды. По оценке Дениса Кузнецова, поставленные перед руководством задачи выполнены примерно на 99 %;

– за состояние контейнерной площадки отвечает собственник земельного участка – муниципалитет, управляющая компания или юридическое лицо. Он должен содержать и ремонтировать площадку, убирать её и обеспечивать контейнерами;

– региональный оператор вывозит твёрдые коммунальные и крупногабаритные отходы, но не забирает строительный и растительный мусор, а также автомобильные шины: для них не установлен норматив накопления в составе ТКО. Денис Кузнецов считает, что передача региональному оператору ответственности за все виды отходов могла бы упростить систему и улучшить восприятие его работы жителями;

– проект «Стоп, свалка», по его словам, даёт результаты: материалы передаются в полицию и суды, а нарушителям назначают существенные штрафы;

– сейчас мусор из Пскова после загрузки в мусоровоз направляется непосредственно на полигон и захоранивается без предварительной сортировки. Новая территориальная схема обращения с отходами, которая находится в разработке, должна кардинально изменить существующую логистическую цепочку;

– в предыдущем году в Псковской области образовалось около 156 тысяч тонн отходов. Нормативы накопления, по мнению Дениса Кузнецова, отстают от реального потребления: при нормативе около одного кубометра семья может фактически образовывать 1,5–2 кубометра отходов в месяц, а в праздники – до трёх;

– рост объёма мусора гендиректор регоператора связывает прежде всего с увеличением потребления и количества упаковки: индивидуальная упаковка повышает гигиеничность продукции, но создаёт дополнительную нагрузку на окружающую среду;

– самые сложные маршруты в регионе – островные территории. Сейчас мусор оттуда вывозят еженедельно по вторникам на арендованном катере. Однако основная нерешённая проблема островных маршрутов – межсезонье между закрытием навигации и образованием достаточно прочного льда;

– в городах сбои при вывозе мусора чаще всего происходят из-за автомобилей, перекрывающих подъезд к контейнерным площадкам, а в удалённых населённых пунктах – из-за состояния дорог после дождей;

– у компании 58 собственных автомобилей, ещё около 20 машин задействуют подрядчики. Вся техника оборудована системами GPS и ГЛОНАСС;

– мусоровоз компании проходит около 90–100 тысяч километров в год, а техника, работающая на псковских маршрутах, – в среднем примерно 300 километров в день. Кстати, небольшой мусоровоз с задней загрузкой на профессиональном сленге называют «дворняжкой»;

– за рабочую смену такой мусоровоз может обслуживать около 60–70 контейнерных площадок, одновременно преодолевая значительные расстояния в городе и на трассе;

– в следующем году компания планирует приобрести несколько новых мусоровозов – не из-за нехватки машин, а для постепенной замены техники, менее подходящей для работы в регионе;

– одна из проблем китайских мусоровозов – сложности с подбором запчастей: детали с одинаковыми каталожными номерами могут различаться, а ожидание нужной позиции способно растянуться до месяца;

– после завершения досудебной работы компания перешла к активному взысканию задолженности с физических и юридических лиц через суды. С середины ноября до Нового года планируется акция: должникам, добровольно погасившим основную задолженность, не будут начислять пени;

– более низкий тариф в южной зоне региона Денис Кузнецов объяснил более удобной логистикой: мусоровозы проходят меньшие расстояния, поэтому транспортные расходы ниже;

– строящийся в деревне Ветошка объект является мусороперегрузочной, а не мусоросортировочной станцией: сортировка здесь законодательно запрещена и в дальнейшем должна проводиться в экотехнопарке;

– станция позволит сократить пробег малых мусоровозов-«дворняжек». После перегрузки одна большая машина сможет перевозить два контейнера общим объёмом 72 кубометра и около 24 тонн отходов – примерно столько же, сколько шесть малых мусоровозов по четыре тонны каждый;

– экономия на логистике, по оценке Дениса Кузнецова, прежде всего поможет избежать более значительного роста расходов и сохранить затраты компании примерно на нынешнем уровне;

– проектная нагрузка станции составляет около 225 тонн в сутки. Отходы будут разгружать на гидроизолированном бетонном основании, сразу перемещать в большие контейнеры и вывозить. Хранение до трёх суток допускается только в закрытых контейнерах и рассматривается как форс-мажор. Фактически вывоз мусора будет производиться сразу после перегрузки;

– по нормативу расстояние от мусороперегрузочной станции до жилых домов должно составлять 100 метров – станция в Ветошке (Псковский район) будет иметь почти десятикратный запас: до ближайших домов 950 метров.