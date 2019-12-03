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Общество

Пресечением сбыта наркотиков через Интернет в Псковской области займется специальное подразделение

10 декабря на базе УМВД России по Псковской области откроется подразделение, которое будет заниматься раскрытием преступлений, связанных с бесконтактным способом распространения наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России Сергей Титов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Титов рассказал, что за 10 месяцев 2019 года зарегистрированы 955 наркопреступлений, 97% из них связаны со сбытом запрещенных веществ. В 70% случаев наркотики распространяли через Интернет, бесконтактным способом. По словам Сергея Титова, в регионе чаще всего встречаются наркотики синтетического происхождения, за 250 рублей можно купить дозу «солей».

Он отметил, что сегодня полиция задержала великолучанина, который перевозил около 500 граммов наркотиков. «За сутки он сделал закладки в Москве, Московской и Смоленской областях, приехал к нам, здесь и был задержан», - рассказал спикер. Он заметил, что если человек разложил 50 «закладок», то ему вменяются 50 фактов сбыта наркотиков. Сергей Титов добавил, что каждый закладчик размещает 50-70 закладок за 2-3 часа. «Иерархия в этих интернет-магазинах жесткая, поэтому они друг друга практически никогда не знают, так как пользуются анонимными каналами общения и предполагаемые места с оптовыми закладками скидывают через геолокацию», - сообщил Сергей Титов.

По его словам, закладчикам кажется, что это легкие деньги, но сроки за такие преступления достаточно большие. Например, несколько студентов псковских вузов осуждены на 10-15 лет.

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