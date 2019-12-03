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Общество

Русскому театру Эстонии вручена «Звезда театра»

Русский театр Эстонии Vene Teater (Таллин) получил в Москве премию зрительских симпатий «Звезда театрала», став победителем в категории «Лучший русский театр за рубежом», сообщает портал «Театрал».

Конкуренцию Русскому театру Эстонии в присуждении премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший русский театр за рубежом» составляли театр «Русская сцена» в Берлине и театральная студия «8+» в Вене.

Премия вручалась и в других номинациях. В частности, лучшим социальным проектом признано тифлокомментирование спектаклей в Московском губернском театре. Лучшим театральным директором стал Андрей Воробьев из «Мастерской Петра Фоменко», лучшую роль в кино сыграла актриса Светлана Немоляева, а лучшую роль театрального актера в кино исполнил Олег Меньшиков.

Ежегодная премия зрительских симпатий «Звезда театрала» вручается уже 12-й раз. Её лауреатов определяет многотысячная зрительская аудитория, а после происходит голосование, по итогам которого объявляются победители.

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