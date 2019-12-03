600 жителей Псковской области прошли экспресс-тесты на ВИЧ

16:11, 03 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области 600 жителей прошли экспресс-тест на ВИЧ. Об этом заявил заместитель главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Трофимов в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Трофимова, тесты продолжают проходить жители районов Псковской области, на предприятиях, в вузах и ссузах. Акция также состоялась в торгово-развлекательном центре «Акваполис», где за два часа тест прошли 100 человек, а также в великолукском ТЦ «Весна».

При этом Владимир Трофимов отметил, что во время акций случаев заражений ВИЧ не выявлено. Он подчеркнул, что это подтверждает тот факт, что в регионе низкая распространенность этой инфекции. Владимир Трофимов рассказал, что в Псковской области растет количество людей с ВИЧ, которые заболели при сексуальных контактах. Как правило, это не молодежь, а социально благополучные люди старше 30, 50 и 60 лет.

Заместитель главного врача наркологического диспансера Псковской области Олеся Левшина заявила, что структура потребителей наркотиков меняется: если раньше это были инъекционные наркоманы, то сейчас они либо курят, либо употребляют наркотики интраназально. «Это такой психологический момент: им кажется, что раз они не колют ничего в вену, то и не наркоманы», - пояснила Олеся Левшина. «Ну и согласилась, что потому и снижается распространение ВИЧ через шприцы, так как такой способ введения наркотиков в регионе менее распространен», - добавила она.