83% заразившихся ВИЧ псковичей проходят необходимую терапию

16:47, 03 декабря 2019, ПАИ

Псковская область - регион с невысокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией: 14,6 заболевших на 100 тысяч населения, количество инфицированных составляет 1 тысяч 253 человек, 83,2% которых получают нужную терапию. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина подчеркнула, что не все пациенты «достаточно дисциплинированны» для того, чтобы принимать ежедневно лекарства. «Часть из них легко относятся к своему состоянию, часть отягощены вредными привычками. А так лекарства у нас есть для всех», - заверила она.

«Люди разные. Есть, конечно, которые утверждают, что здоровы, но их немного. Вообще к каждому человеку надо найти подход и объяснить им зачем им это надо, поэтому часть диссидентов после таких разговоров начинают принимать нужные препараты», - заявил заместитель главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Трофимов.

В качестве негативного примера Надежда Рагозина привела Кемеровскую область, где каждый пятый житель поражен ВИЧ-инфекцией. Начальник УКОН УМВД России по региону Сергей Титов заявил, что высокая заболеваемость ВИЧ в Кемеровской области связана с распространением инъекционных наркотиков.