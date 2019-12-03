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Общество

83% заразившихся ВИЧ псковичей проходят необходимую терапию

Псковская область - регион с невысокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией: 14,6 заболевших на 100 тысяч населения, количество инфицированных составляет 1 тысяч 253 человек, 83,2% которых получают нужную терапию. Об этом заявила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Надежда Рагозина подчеркнула, что не все пациенты «достаточно дисциплинированны» для того, чтобы принимать ежедневно лекарства. «Часть из них легко относятся к своему состоянию, часть отягощены вредными привычками. А так лекарства у нас есть для всех», - заверила она.

«Люди разные. Есть, конечно, которые утверждают, что здоровы, но их немного. Вообще к каждому человеку надо найти подход и объяснить им зачем им это надо, поэтому часть диссидентов после таких разговоров начинают принимать нужные препараты», - заявил заместитель главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимир Трофимов.

В качестве негативного примера Надежда Рагозина привела Кемеровскую область, где каждый пятый житель поражен ВИЧ-инфекцией. Начальник УКОН УМВД России по региону Сергей Титов заявил, что высокая заболеваемость ВИЧ в Кемеровской области связана с распространением инъекционных наркотиков.

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