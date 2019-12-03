Определены победители грантового конкурса среди молодежи Псковской области

16:24, 03 декабря 2019, ПАИ

Определены победители регионального грантового конкурса среди жителей Псковской области от 18 до 35 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В число победителей вошли 11 проектов в 6 номинациях. Отмечается, что лидерами рейтинга экспертной комиссии стали Нина Антипова с проектом «Культпросвет» и Василий Демидов, который представил проект «Портал освещения мероприятий области «НКО Online».

Суммы грантов составили 50, 100 и 200 тысяч рублей на общую сумму 1 млн рублей из областного бюджета. Всего на конкурс прислали 70 заявок, регистрация велась через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».