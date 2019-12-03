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Общество

Электронные трудовые книжки появятся в России с 2021 года

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон об электронных трудовых книжках, который внесло правительство, сообщается на сайте нижней палаты парламента

До 30 июня 2020 года работодатель должен известить своих сотрудников о возможности отказаться от бумажных трудовых книжек в пользу электронных.

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. Однако, если заявление не будет подано, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

При этом в законе отмечается, что лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

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