Электронные трудовые книжки появятся в России с 2021 года

18:03, 03 декабря 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон об электронных трудовых книжках, который внесло правительство, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

До 30 июня 2020 года работодатель должен известить своих сотрудников о возможности отказаться от бумажных трудовых книжек в пользу электронных.

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. Однако, если заявление не будет подано, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

При этом в законе отмечается, что лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.