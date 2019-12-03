Псковская таможня передала в администрацию президента изъятый на границе орден Славы

17:29, 03 декабря 2019, ПАИ

Псковская таможня передала в администрацию президента Российской Федерации орден Славы III степени, который в ноябре пытались незаконно вывезти через пункт пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Сотрудники таможни нашли незадекларированный и не представленный таможенному контролю орден у гражданина РФ, который выезжал с таможенной территории Евразийского экономического союза. В заключении экспертов указано, что орден Славы относится к категории культурных ценностей и подпадает под действие Закона Российской Федерации, в котором предусмотрен особый порядок их вывоза и ввоза.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, санкция которой влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

При вывозе с таможенной территории ЕАЭС культурных ценностей физическое лицо должно предоставить таможенникам документы, подтверждающие соблюдение ограничений (заключение Министерства культуры России), товар должен быть задекларирован в пассажирской таможенной декларации.