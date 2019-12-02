0
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
13:14
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Еще новости
Происшествия

За кражу у прохожего рюкзака с термосом порхович отправится в тюрьму

Уроженец Порховского района осужден за нападение на прохожего в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 февраля около 7:00 32-летний великолучанин возвращался домой по проспекту Гагарина. Там на него напал незнакомец, стал его избивать руками и ногами. Преступник отобрал у пострадавшего рюкзак с термосом и контейнером для еды и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Порховского района. 

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Великолукский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
29 ноября 2019
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области

Идет загрузка...