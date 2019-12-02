За кражу у прохожего рюкзака с термосом порхович отправится в тюрьму

16:38, 03 декабря 2019, ПАИ

Уроженец Порховского района осужден за нападение на прохожего в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 февраля около 7:00 32-летний великолучанин возвращался домой по проспекту Гагарина. Там на него напал незнакомец, стал его избивать руками и ногами. Преступник отобрал у пострадавшего рюкзак с термосом и контейнером для еды и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 23-летний уроженец Порховского района.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Великолукский городской суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.