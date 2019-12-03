Нетрезвый житель Куньи угнал и разбил автомобиль местной жительницы

16:43, 03 декабря 2019, ПАИ

41-летний житель Куньи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 2 декабря у дома на улице Полевой в Кунье. Мужчина угнал припаркованный ВАЗ-21074, а затем не справился с управлением и съехал в кювет на перекрестке улиц Больничной и Лобова. Автомобиль получил технические повреждения. Собственница транспортного средства сообщила о произошедшем в полицию.

Полицейские задержали безработного и ранее судимого подозреваемого. Установлено, что у него отсутствует водительское удостоверение. По факту угона проводится проверка.