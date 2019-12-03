Установить на электроопорах гнездовые платформы для аистов предлагают в Псковской области

17:31, 03 декабря 2019, ПАИ

Обращение об устройстве гнездовых платформ на линиях электропередач направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в адрес генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Артёма Пидника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области наблюдается рост популяции и мест обитания белого аиста. Данный вид пернатых занесен в Красную книгу и взят под охрану в большей части Центральной России.

По словам главы региона, в последние годы наблюдается не только прибавление, но и расширение ареала краснокнижной птицы. Аисту становится тесно, и он летит гнездиться на север и северо-запад, начинает занимать новые места обитания. При этом количество мест, пригодных для гнездования аистов, сокращается. «Аисты привыкли строить свои гнёзда на соломенных, тростниковых крышах, массивных, одиноко стоящих деревьях, которых с каждым годом всё меньше», - пояснил губернатор.

Он добавил, что повсеместным явлением последних лет стал факт селения и размещения гнёзд на опорах линий электропередач, это может стать причиной гибели птиц. Также могут возникнуть короткие замыкания и отключения электросети, что повлечет за собой экономические убытки и увеличение затрат на обслуживание линий. «Но и массовое удаление гнёзд аистов с действующих опор без устройства альтернативных мест гнездования может негативно отразиться на состоянии популяции данного вида», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор заметил, что в решении данного вопроса есть положительный опыт энергетиков Амурской области, Белоруссии и стран Европы: Румынии, Болгарии, Польши. Суть его заключается в установке на электроопорах безопасных гнездовых платформ.