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Общество

Три башни и Двор Постникова в ближайшее время откроют для посетителей в Пскове

Фото из группы «Псковский музей-заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

В декабре в Пскове планируется открыть для посещения Высокую, Варлаамовскую и Плоскую башни, а также Двор Постникова. Об этом сообщается в группе «Псковский музей-заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Планируется, что открытие четырёх объектов для посетителей произойдёт во второй половине декабря.

Реконструкция Двора Постникова и «Варлаамовского угла» в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.

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