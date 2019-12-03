Три башни и Двор Постникова в ближайшее время откроют для посетителей в Пскове

18:22, 03 декабря 2019, ПАИ

В декабре в Пскове планируется открыть для посещения Высокую, Варлаамовскую и Плоскую башни, а также Двор Постникова. Об этом сообщается в группе «Псковский музей-заповедник» в социальной сети «ВКонтакте».

Планируется, что открытие четырёх объектов для посетителей произойдёт во второй половине декабря.

Реконструкция Двора Постникова и «Варлаамовского угла» в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.