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Общество

Вера Емельянова вручила благодарственное письмо председателю областной профсоюзной организации работников образования

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 3 декабря, приняла участие в восьмой отчетно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в конференции также участвовало руководство профильного регионального комитета, представители Псковского областного Собрания, члены профсоюзов работников образования Псковской и Витебской областей, педагоги и социальные партнеры.

Фото Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Вера Емельянова обратилась к собравшимся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В приветственном письме глава региона отметил, что за долгие годы успешной работы профсоюз зарекомендовал себя как ответственный и незаменимый партнер администрации Псковской области, сплотивший более 14 тыс. работников образования области.

«Подобное конструктивное сотрудничество позволяет разрабатывать новые эффективные меры развития отрасли и исполнять задачи нацпроекта „Образование“, представляя актуальные решения и технологии в систему образования. Уверен, при поддержке более 4,5 тысяч председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзных активистов у нас есть возможность и дальше работать над совершенствованием образования в регионе и защищать интересы наших педагогов. Со своей стороны администрация региона гарантирует содействие на всех уровнях. Будем вместе отстаивать трудовые права педагогических работников», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Затем Вера Емельянова вручила председателю Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталье Горбачевой благодарственное письмо за активную работу.

Наталья Горбачева напомнила, что в декабре прошлого года на рабочей встрече губернатор выслушал и поддержал предложения, высказанные профсоюзными работниками, а также предложил расширить меры поддержки. «В этом году мы видим реализацию этих проектов. Так, в регионе идет подготовка к реализации федеральной программы „Земский учитель“, прорабатывается вопрос об учреждении звания „Заслуженный работник образования Псковской области“. Вопрос доступных и качественных медосмотров также получил поддержку в регионе», — отметила Наталья Горбачева.

Фото Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

На конференции прозвучал отчет о работе комитета Псковской областной организации профсоюза работников образования за последние 5 лет, также состоялись выборы членов комитета, президиума, контрольно-ревизионной комиссии областного профсоюза. Наталья Горбачева была переизбрана на пост председателя Псковской областной профсоюзной организации.

 

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