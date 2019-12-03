Имена псковских воинов увековечат в музейном комплексе Главного храма Победы в Москве

19:49, 03 декабря 2019, ПАИ

В Псков прибыла делегация благотворительного фонда «Воскресение». Её возглавляет генеральный директор, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, Председатель Совета Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, во вторник, 3 декабря, на базе Дома офицеров состоялись мероприятия в поддержку строительства Главного храма ВС РФ (храма Победы) в Москве.

Александр Каньшин выразил благодарность служащим гарнизона и псковичам за вклад в строительство храма. «На сегодняшний день уже собрано более 3 млрд рублей. В их числе средства, пожертвованные служащими Псковского гарнизона и жителями вашего региона», — отметил Александр Каньшин. Он вручил благодарственные письма активистам, которые информируют население о реализации проекта.

В ходе визита Александр Каньшин встретился с представителями региональной власти, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, военнослужащими, ветеранами и молодежью. Он представил проект по строительству храма Победы и рассказал, что на территории музейного комплекса будут увековечены имена, в том числе и псковичей, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. «Из вашего региона было мобилизовано более 2 тыс. воинов, почти 200 стали Героями Советского Союза. Из вашего края ушла в вечность и легендарная 6-я рота. Это обязательно надо увековечить», — отметил Александр Каньшин и добавил, что в настоящее время храм возведен, подняты кресты и купола, подведены все необходимые коммуникации, начинается внутреннее убранство.

В рамках встречи в Доме офицеров состоялся благотворительный концерт артистов Центрального Дома Российской Армии.

Напомним, Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации будет построен в подмосковном парке «Патриот» по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Проект поддержали Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Кирилл. В сентябре текущего года был заложен камень в основание будущего храма. Ожидается, что торжественное открытие состоится 9 мая 2020 года, в 75-летнюю годовщину Победы.