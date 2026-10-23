В Пскове предложили установить мемориальную доску Николаю Фан-дер-Флиту

10:44, 23 октября 2026, ПАИ

В Пскове обсудили установку мемориальной доски государственному и общественному деятелю Российской империи Николаю Фан-дер-Флиту. Инициативу выдвинуло Псковское отделение Императорского православного палестинского общества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Доску предлагают разместить на фасаде Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7. Основание музея связано с именем Фан-дер-Флита.

Вопрос рассмотрели сегодня на заседании комитета Псковской городской Думы по социальным вопросам, молодежной политике и туризму. Заседание прошло под председательством Марины Борисенковой.