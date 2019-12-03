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Общество

В Печорском районе 49 семей в 2019 году получили сертификаты на материнский капитал

В Печорском районе в 2019 году 49 семей получили право на государственную поддержку в виде сертификата на материнский (семейный) капитал и возможность распорядиться средствами размером в 453 026 тыс. рублей во благо семьи и детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Последний в текущем году сертификат на бумажном носителе получила жительница районного центра Елена Козлова. В клиентскую службу Елена пришла вместе со своим старшим сыном Андреем.

Руководитель клиентской службы ПФР Ирина Кустова вручила маме сертификат на материнский капитал и пожелала здоровья, любви и согласия в семье.

Старший сын Андрей поведал всем присутствующим, что в их семье еще есть младший брат Артем, а мама рассказала, что уже знает как распорядиться средствами на материнский капитал: их семья потратит эти средства на улучшение жилищных условий.

Руководитель клиентской службы Ирина Кустова напомнила молодой семье, что заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портал госуслуг.

Отметим, что всего в 2019 в электронном виде в Печорском районе подано 112 заявлений о распоряжении средствами МСК и 49 заявлений о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, из них 28 семей получили сертификат в электронном виде.

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