Правительство РФ изучит вопрос ограничения скорости на дорогах

20:47, 03 декабря 2019, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению «нештрафуемого» порога превышения скорости водителями с 20 до 10 километров в час еще не принято, и пообещал, что правительство еще раз изучит этот вопрос, передает ТАСС.

Премьер отметил, что небольшие перепады скорости «очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем», особенно в том случае, если автомобиль не новый. «Чуть-чуть нажал [на педаль], и все», — отметил глава кабмина. По его мнению, снижение «нештрафуемого» порога может ударить по законопослушным автомобилистам.

Медведев также заявил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед передвижными камерами контроля скорости на дорогах. О том, что в 2020 году в России появятся подобные знаки, стало известно в ноябре.

Ранее в МВД поддержали идею о снижении порога ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости до 10 километров в час. Сейчас он составляет 20 километров в час, за превышение этого лимита выписываются штрафы.