В Пскове перед судом предстанет подозреваемый в нападении на полицейского гражданин Киргизии

21:10, 03 декабря 2019, ПАИ

Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Киргизии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, утром 31 декабря 2016 года двое предполагаемых злоумышленников, являющихся гражданами Киргизской Республики, были застигнуты полицейскими в момент повреждения в пьяном виде припаркованных во дворе дома на ул. Звездной в Пскове автомашин. В момент задержания двое дебоширов оказали активное сопротивление применили в отношении одного из стражей порядка насилие.

В дальнейшем предполагаемые злоумышленники скрылись, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Псковской области в Санкт-Петербурге.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мероприятия по розыску подельника продолжаются.