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В Пскове автоводитель оштрафован на 20 тыс. рублей за применение насилия в отношении полицейского

Собранные следственным отделом по городу Пскову СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления, органами следствия он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что 21 сентября 2019 года на ул. Труда в Пскове водитель иномарки, подозреваемый в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выражая свое недовольство разбирательству по делу об административном правонарушении, дважды ударил полицейского кулаком по лицу.

Решением мирового судьи уголовное дело в отношении фигуранта прекращено с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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