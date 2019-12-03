В псковском СОБР прошел урок мужества для учащихся кадетского корпуса

21:58, 03 декабря 2019, ПАИ

На базе СОБР Управления Росгвардии по Псковской области прошел урок мужества, посвященный Дню Неизвестного солдата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы рассказали учащимся Псковского кадетского корпуса об истории памятной даты, которая отмечается 3 декабря ежегодно, с 2014 года, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Затем врио командира СОБР полковник полиции Александр Забродский и бывший командир отряда полковник полиции в отставке Алексей Холодков рассказали школьникам о задачах, которые решает специальный отряд быстрого реагирования.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

В завершение кадеты ознакомились с выставкой вооружения и специальных средств, которое используют бойцы спецподразделения при выполнении боевых задач.