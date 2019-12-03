Псковская область присоединится к работе комиссии РИО по расследованию преступлений нацистов

22:52, 03 декабря 2019, ПАИ

Российское историческое общество (РИО) создает специальную комиссию по расследованию преступлений нацистов. 3 декабря об этом на встрече с председателями региональных отделений заявил руководитель Общества Сергей Нарышкин. Он уточнил, что уже в годы войны велась фиксация преступлений, уже в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, проводилась подобная работа и на местах.

«Полагаю, что настало время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности»,– сказал Председатель РИО.

Войти в состав специальной комиссии предложено представителям регионов, которые пострадали от оккупации в годы войны. Псковскую область в ней представит руководитель регионального отделения Российского исторического общества, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

В Псковской области уже началась работа по выявлению и обработке документов, рассказывающих о периоде оккупации»,- сообщил он корреспонденту Псковского агентства информации.

Результатом такой работы должны стать циклы просветительских мероприятий и выставок, документальных публикаций, а также установка новых памятных знаков.