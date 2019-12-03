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Общество

В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Документ размещен в электронной базе данных парламента, передает Росбалт.

Согласно предложенным изменениям, паспорт РФ по «упрощенке» смогут получить все иностранные граждане, чьи дети уже имеют гражданство РФ и достигли 18-ти лет. Сейчас упрощенный порядок действует только в отношении нетрудоспособных иностранцев, которые имеют дееспособных совершеннолетних детей с российскими паспортами.

В справке к закону сказано, что его цель — привлечение в экономику страны дополнительных трудовых ресурсов. Дееспособность совершеннолетних детей иностранцев является «предупредительной мерой» и позволит получить гражданство иностранцам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.

 

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