В Госдуму внесли законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

23:02, 03 декабря 2019, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами российского гражданства. Документ размещен в электронной базе данных парламента, передает Росбалт.

Согласно предложенным изменениям, паспорт РФ по «упрощенке» смогут получить все иностранные граждане, чьи дети уже имеют гражданство РФ и достигли 18-ти лет. Сейчас упрощенный порядок действует только в отношении нетрудоспособных иностранцев, которые имеют дееспособных совершеннолетних детей с российскими паспортами.

В справке к закону сказано, что его цель — привлечение в экономику страны дополнительных трудовых ресурсов. Дееспособность совершеннолетних детей иностранцев является «предупредительной мерой» и позволит получить гражданство иностранцам, поддерживающим родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.