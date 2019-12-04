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Общество

Коллекторам закроют доступ к долгам за услуги ЖКХ

Коллекторам перекроют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги, пишет газета «Известия». Такой законопроект до конца января 2020 года разработают депутаты Государственной Думы.

Глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что будут пресечены любые лазейки. «Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — отметил депутат. Он добавил, что разработка документа не займет много времени, так как нужны поправки небольшого объема.

В Общероссийском народном фронте считают, что даже полный запрет коллекторам на работу с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний.

Летом 2019 года вступил в силу запрет на продажу задолженностей по коммунальным платежам профессиональным взыскателям, но его научились обходить через агентский договор.

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