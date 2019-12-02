Более трёх лет проведёт в тюрьме великолучанин за удар ножом в спину

09:23, 04 декабря 2019, ПАИ

26-летний житель Великих Лук проведёт три года и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима за удар ножом в спину 33-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что вечером 26 августа текущего года в помещении пилорамы на улице Дальней в Великих Луках между двумя работниками произошел конфликт. 26-летний нетрезвый ранее судимый местный житель нанёс удар ножом в спину 33-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого в преступлении по «горячим следам» задержали стражи порядка.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которое было направлено в суд для рассмотрения.

В итоге Великолукский городской суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.