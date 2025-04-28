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Происшествия

Автомобиль слетел со склона в Финском парке Пскова

Автомобиль Chevrolet слетел со склона в Финском парке Пскова. Пострадали два человека, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Финском парке
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Финском парке
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Финском парке
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Финском парке
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Финском парке
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

ДТП произошло на улице Милицейской у дома № 24. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел со склона в Финский парк.

В автомобиле находились двое человек, им оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

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