Автомобиль слетел со склона в Финском парке Пскова

13:44, 28 апреля 2025, ПАИ

Автомобиль Chevrolet слетел со склона в Финском парке Пскова. Пострадали два человека, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"









ДТП произошло на улице Милицейской у дома № 24. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел со склона в Финский парк.

В автомобиле находились двое человек, им оказывается помощь на месте, решается вопрос о госпитализации. На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.