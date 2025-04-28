Устанавливается личность погибшего пешехода, сбитого около Красино в Псковской области

23:32, 28 апреля 2025, ПАИ

Водитель Toyota Sequoia, житель Ленинградской области сбил пешехода у поворота на деревню Красино, на остановке «Федориха» в Палкинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Прибывшая бригада медицины катастроф констатировала смерть. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.