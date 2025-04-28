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Происшествия

Устанавливается личность погибшего пешехода, сбитого около Красино в Псковской области

Водитель Toyota Sequoia, житель Ленинградской области сбил пешехода у поворота на деревню Красино, на остановке «Федориха» в Палкинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП в Палкинском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Прибывшая бригада медицины катастроф констатировала смерть. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают сотрудники ГАИ, пожарные подразделения и бригада медицины катастроф.

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