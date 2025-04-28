Водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля стало плохо за рулём

14:13, 28 апреля 2025, ПАИ

57-летнему водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля Chevrolet стало плохо за рулём, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Он и его пассажирка, женщина 54 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 апреля, на улице Воровского водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел со склона на улицу Милицейскую в Финском парке.