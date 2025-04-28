Водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля стало плохо за рулём
57-летнему водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля Chevrolet стало плохо за рулём, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Он и его пассажирка, женщина 54 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что сегодня, 28 апреля, на улице Воровского водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел со склона на улицу Милицейскую в Финском парке.
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28 апреля 2025
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