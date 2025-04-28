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Происшествия

Водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля стало плохо за рулём

57-летнему водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля Chevrolet стало плохо за рулём, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Он и его пассажирка, женщина 54 лет, госпитализированы в медицинское учреждение.

Водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля стало плохо за рулём

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 апреля, на улице Воровского водитель Chevrolet не справился с управлением и вылетел со склона на улицу Милицейскую в Финском парке.

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