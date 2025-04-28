Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

22:50, 28 апреля 2025, ПАИ

Один человек погиб и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 21 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 562 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 39 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.