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Происшествия

Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Один человек погиб и 15 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 21 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великих Луках 24 апреля. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 562 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 39 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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