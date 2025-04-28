Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому

Опубликовано видео с места ДТП с перевернувшимся во Владимирской области автобусом, который ехал из Пскова в Кострому.

Сейчас следователи проводят осмотр места ДТП, изымают техническую и иную документацию, а также выполняют иные следственные действия для проверки соблюдения перевозчиком нормативных требований в сфере оказания данных услуг.

Напомним, по предварительным данным, ночью 28 апреля автобус, ехавший из Пскова в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся. После ДТП за медпомощью обратились 35 пассажиров, 16 из которых госпитализировали, в том числе одну из пассажирок – в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 апреля 2025

Водителю слетевшего со склона в Финском парке автомобиля стало плохо за рулём
28 апреля 2025

Автомобиль слетел со склона в Финском парке Пскова
28 апреля 2025

Опубликовано видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому
28 апреля 2025

Проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в Дворцах
28 апреля 2025

ВАЗ-21140 перевернулся на дороге Опочка - Дубровка
28 апреля 2025

Автобус с людьми перевернулся по пути из Пскова в Кострому, пострадали 35 человек
27 апреля 2025

Частный дом загорелся в Бежаницах
27 апреля 2025

32-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...