Опубликовано видео с места ДТП с перевернувшимся автобусом, ехавшим из Пскова в Кострому

11:40, 28 апреля 2025, ПАИ

Опубликовано видео с места ДТП с перевернувшимся во Владимирской области автобусом, который ехал из Пскова в Кострому.

Сейчас следователи проводят осмотр места ДТП, изымают техническую и иную документацию, а также выполняют иные следственные действия для проверки соблюдения перевозчиком нормативных требований в сфере оказания данных услуг.

Напомним, по предварительным данным, ночью 28 апреля автобус, ехавший из Пскова в Кострому, съехал в кювет и опрокинулся. После ДТП за медпомощью обратились 35 пассажиров, 16 из которых госпитализировали, в том числе одну из пассажирок – в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.