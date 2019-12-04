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Общество

Первое вегетарианское кафе в Пскове претендует на премию «Народное признание-2019»

Первое вегетарианское кафе в Пскове «Живица» претендует на первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Открытие». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал посетитель кафе Михаил Серёгин.

«Других таких не было и пока ещё нет, - отметил автор заявки. - Добрые и отзывчивые сотрудники, уютная атмосфера, а главное - в заведении отсутствует алкоголь».

Он подчеркнул, что в кафе предлагают вкусные и полезные блюда. «Здоровая нация — это важно! Побольше бы таких кафе», - заявил Михаил Серёгин.

В этом году премия «Народное признание» празднует свое десятилетие. В этом году будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки следует отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.

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