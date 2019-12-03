0
22:52
Псковская область присоединится к работе комиссии РИО по расследованию преступлений нацистов
10:04
Пскович представит документальный фильм на международном фестивале «Art Doc Fest» в Москве
12:42
Показ фильма «Гив ми либерти» состоится в псковском киноклубе Videodrome
22:14
Злые улицы в огне: «Ирландец» - трехчасовая гангстерская эпопея Мартина Скорсезе
18:43
Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
21:08
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
20:25
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Еще новости
Культура

Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 10 декабря

10 декабря в Пскове состоится заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина зрители увидят 25 концертных номеров, которые представят победители отборочных туров фестиваля-конкурса. Среди них будут солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это самые яркие, активные, одаренные и артистичные дети разных возрастов из городов и деревень Псковской области. В отборочных турах приняли участие 670 представителей талантливой молодежи, лучшие из них вышли в финал.   

Начало концертной программы - в 16:00.

Областной фестиваль «Мы из будущего» организует и проводит Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре региона.

За период существования этого долгосрочного проекта поддержку получили тысячи юных дарований в сфере музыки, театра, хореографии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковская область присоединится к работе комиссии РИО по расследованию преступлений нацистов
03 декабря 2019
Псковская область присоединится к работе комиссии РИО по расследованию преступлений нацистов
Пскович представит документальный фильм на международном фестивале «Art Doc Fest» в Москве
03 декабря 2019
Пскович представит документальный фильм на международном фестивале «Art Doc Fest» в Москве
Показ фильма «Гив ми либерти» состоится в псковском киноклубе Videodrome
02 декабря 2019
Показ фильма «Гив ми либерти» состоится в псковском киноклубе Videodrome
Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
29 ноября 2019
Процветания и успешных постановок пожелал губернатор Великолукскому театру
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
28 ноября 2019
Снятый в Псковской области «Холоп» выйдет в широкий прокат 26 декабря
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
28 ноября 2019
Эксперт: Состояние Анастасиевской часовни в Пскове постоянно ухудшается
Юный маэстро из Великих Лук поборется за статуэтку «Народного признания»
28 ноября 2019
Юный маэстро из Великих Лук поборется за статуэтку «Народного признания»
Текст гимна Псковской области планируют исправить
27 ноября 2019
Текст гимна Псковской области планируют исправить

Идет загрузка...