Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» пройдёт в Пскове 10 декабря

09:58, 04 декабря 2019, ПАИ

10 декабря в Пскове состоится заключительный гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На сцене Псковского академического театра драмы имени Пушкина зрители увидят 25 концертных номеров, которые представят победители отборочных туров фестиваля-конкурса. Среди них будут солисты, вокальные ансамбли, хореографические коллективы. Это самые яркие, активные, одаренные и артистичные дети разных возрастов из городов и деревень Псковской области. В отборочных турах приняли участие 670 представителей талантливой молодежи, лучшие из них вышли в финал.

Начало концертной программы - в 16:00.

Областной фестиваль «Мы из будущего» организует и проводит Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре региона.

За период существования этого долгосрочного проекта поддержку получили тысячи юных дарований в сфере музыки, театра, хореографии.