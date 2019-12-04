Новый «Паспорт туриста» издан в Псковской области

10:30, 04 декабря 2019, ПАИ

Медиахолдинг Псковской области в преддверии новогодних праздников выпустил новый «Паспорт туриста», который поможет путешественникам сориентироваться во время пребывания в регионе.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, паспорт состоит из нескольких разделов с общей информацией о Псковской области, о транспортной доступности региона, достопримечательностях Пскова и его удивительных окрестностях.

Паспорт поможет туристам грамотно спланировать свой отдых, узнать, где отдохнуть, подкрепиться и развлечься. На его страницах можно найти информацию о вкусной псковской кухне, сведения о времени работы кафе, ресторанов и баров города и области. Кроме того, он снабжён специальными значками, которые при предъявлении гарантируют скидку на проживание в той или иной гостинице, на покупку сувениров или на обед в кафе.

Здесь же можно найти перечень сувениров, которые рекомендуется приобрести на память о посещении Пскова, а также информацию о том, чем заняться в городе зимой. Есть даже небольшой квест: «10 вещей, которые обязательно нужно сделать в Псковской области».

«Паспорт туриста» будет представлен на туристских выставках в России и за рубежом. Справочник можно будет бесплатно получить в Информационно-туристическом центре Пскова, в гостиницах и кафе.