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Общество

Вокальная студия «Карамелька» номинирована на «Народное признание – 2019»

Вокальная студия «Карамелька» присоединилась к претендентам на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала Валентина Алексеева.

Она рассказала, что «Карамелька» - это маленькая семья, где каждый ребёнок чувствует себя как дома. «Мама наших маленьких «карамелек» - Наталья Широкова, бессменный руководитель коллектива. Творческая личность, которая дарит ребятам не просто любовь, она раскрывает их души», - отметила Валентина Алексеева. Она добавила, что студия существует 3 года и за это время стала местом, куда «дети бегут с горящими глазами и открытым сердцем». Там детям формируют основные певческие навыки, развивают музыкальные и творческие способности, записывают песни в профессиональной студии звукозаписи. Наталья Широкова индивидуально подходит к каждому ребёнку, поэтому каждый участник студии чувствует себя талантливым и нужным. Воспитанники «Карамельки» являются частыми участниками всех важных городских мероприятий, почётным гостями различных культурных событий, становятся победителями различных вокальных конкурсов.

«Народное признание» празднует десятилетие. Победителей выберут в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь>>>

Приём заявок ведется до 12:00 5 декабря по электронной почте premiya@informpskov.ru. Бланк заявки - здесь>>>. К письму нужно прикрепить фотографию претендента на награду.

На награду может претендовать любой человек, событие или организация, однако номинант обязательно должен иметь отношение к Псковской области. Выдвигать номинантов могут все желающие. 

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