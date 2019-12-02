Пожары в трёх жилых домах тушили в Псковской области 3 декабря

10:53, 04 декабря 2019, ПАИ

3 декабря в Псковской области произошли пожары в трёх жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 9:28 в Себежском районе в деревне Кузнецовка в доме огонь повредил стену на 12 квадратных метрах, надворная постройка выгорела по всей площади. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. 9 сотрудников МЧС спасли от огня жилой дом.

В 15:02 в Порхове на улице Калинина в доме сгорела кровля, помещение выгорело изнутри из-за нарушения правил при эксплуатации газового оборудования. Силами 5 человек спасены баня и хозпостройка.

В 19:34 в Усвятах на улице Карла Маркса сгорел гараж по причине короткого замыкания электропроводки. Жилой дом и две хозпостройки удалось спасти благодаря работе 5 сотрудников пожарной части.

В 22:45 в Печорах на улице Ключевой в двухэтажном доме в двухкомнатной квартире обгорел пол на площади 1,5 квадратных метра Причиной возгорания названо неправильное устройство печи. Пожар тушили 5 сотрудников МЧС.