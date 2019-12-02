0
20:16
Как отбывают наказание в колонии строгого режима в Псковской области
09:54
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
13:53
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
23:22
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
18:09
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
13:46
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
13:14
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Еще новости
Происшествия

Пожары в трёх жилых домах тушили в Псковской области 3 декабря

3 декабря в Псковской области произошли пожары в трёх жилых домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 9:28 в Себежском районе в деревне Кузнецовка в доме огонь повредил стену на 12 квадратных метрах, надворная постройка выгорела по всей площади. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. 9 сотрудников МЧС спасли от огня жилой дом.

В 15:02 в Порхове на улице Калинина в доме сгорела кровля, помещение выгорело изнутри из-за нарушения правил при эксплуатации газового оборудования. Силами 5 человек спасены баня и хозпостройка.

В 19:34 в Усвятах на улице Карла Маркса сгорел гараж по причине короткого замыкания электропроводки. Жилой дом и две хозпостройки удалось спасти благодаря работе 5 сотрудников пожарной части.

В 22:45 в Печорах на улице Ключевой в двухэтажном доме в двухкомнатной квартире обгорел пол на площади  1,5 квадратных метра Причиной возгорания названо неправильное устройство печи. Пожар тушили 5 сотрудников МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря
02 декабря 2019
Псковичи вновь выступили против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря 2
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
30 ноября 2019
Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
29 ноября 2019
Обнародованы фото с места ДТП в Себежском районе
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
«Скоростной режим водитель не нарушал»: Транспортная компания прокомментировала ДТП со школьниками в Псковской области 1
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
29 ноября 2019
Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
29 ноября 2019
Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области
29 ноября 2019
Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области

Идет загрузка...