Пенсионерка пострадала в ДТП в Стругокрасненском районе

11:02, 04 декабря 2019, ПАИ

3 декабря около 16:30 в Стругокрасненском районе на дороге Струги Красные - Творожково ВАЗ съехал в кювет и перевернулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за рулем была 71-летняя женщина, она не справилась с управлением. Водитель госпитализирована с травмами головы и ушибами.

Около 6:00 в ДТП в поселке Кунья погибла 72-летняя местная жительница. Авария произошла на улице Дзержинского на участке автодороги Москва – Рига. Грузовой автомобиль «Scania» под управлением 50-летнего гражданина Украины сбил пенсионерку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщина погибла на месте происшествия.

По данным фактам проводятся проверки.