Невельский суд наложил штраф и тут же отменил его иностранцу, пытавшемуся незаконно пересечь госграницу

11:28, 04 декабря 2019, ПАИ

Невельский районный суд признал гражданина одной из стран Средней Азии виновным в попытке незаконного пересечения государственной границы. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей, но с учетом срока нахождения под стражей тут же освободили от наказания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

24-летнего выходца из Средней Азии пограничники задержали в сентябре у деревни Лобок Невельского района. Он ехал на автобусе из России в Белоруссию. Молодой человек знал, что у него нет действительной российской визы, но чтобы попасть к себе на родину, решил следовать через Белоруссию транзитом.

«Молодой человек полностью осознавал, что за нарушение российского законодательства ему грозит уголовная ответственность. Несмотря на это, он осознанно пошел на совершение преступления», - отметили в пресс-службе погрануправления. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 – части 1 статьи 322 УК РФ.

Приговор суда вступил в законную силу.